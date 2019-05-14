Основной свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Екатерина Бобкова выпала из окна дома в Чехии. Бобкова приехала на вечеринку в Прагу 9 мая. Подруга футболистов, которая была с ними в тот злополучный день, выпала с высоты 4-го этажа незадолго после окончания вечеринки, находясь в компании нескольких мужчин.

Как сообщает местная полиция, Бобкова потянулась за сигаретой, но не удержалась, выпав из окна. Результат происшествия — тяжелые переломы. Врачи ввели Бобкову в состояние искусственной комы. Сообщается, что такое нарушение координации могло повлечь совместное применение алкоголя и антидепрессантов.

Напомним, что девушка проходила по делу, где было опрошено более сорока свидетелей. Именно Бобкова легла на водителя Виталия Соловчука, чтобы предотвратить драку. В момент избиения Бобкова находилась в состоянии истерики.

Напомним, что Кокорин получил полтора года лишения свобода в колонии общего режима, а Мамаева — год и пять месяцев.