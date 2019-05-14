Капитан «Зенита» Александр Анюков поделился эмоциями от очередного титула чемпиона России, который он вместе с «Зенитом» завоевал в этом сезоном. Для 36-летнего правого защитника этот успех стал пятым в сезоне.

По словам футболиста, любой трофей особенный. Как и вообще каждый день особенный, когда он выходит на футбольное поле.

«Каждый раз как последний, когда занимаешься любимым делом. Надо реально смотреть на вещи. Не буду же я еще десять лет играть. Поэтому и радуюсь каждому дню в профессии. Счастлив, что сейчас есть такая возможность», — приводит слова игрока «Известия».

Также Анюков рассказал о возможном продлении соглашения. По словам защитника он не торопит события — сезон же еще не закончен. Когда завершится чемпионат, он будет думать.

Анюков выступает за «Зенит» с 2005 года.