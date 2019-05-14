Российский специалист Андрей Падин, недавно покинувший пост тренера женской резервной команды в сборной России, рассказал о работе с биатлонисткой Евгенией Павловой, которая недавно отметила, что программа тренера ей не подходит — у нее и специалиста не совпадают характеры.

Падин считает данное мнение лукавством со стороны Екатерины. По его словам, если Павлова начинала сезон в основе, то болела бы, возможно, еще больше. Тренер привел в пример Морозову, Кайшеву и Куклину, которые также болели, но проходили подготовку не с ним.

Также Падин отклонил мнение и про несовпадение характеров

«Когда она перебазировалась в основу, мой коллектив стал значительно лучше по атмосфере: великолепные отношения с девушками, процесс веселее, больше позитива и общения. Так что я только благодарен Павловой», — уверен Падин.

Специалист посчитал, что девушка обиделась на его слова. Это защитная реакция — из-за страха перед тренировкой или стартом, спортсменки ищут, что у них болит. Падин утверждает, что к этому нужно относиться спокойно.

П»авлова лечилась три года и все равно не вылечилась – был провал по здоровью прошлой зимой. Поверьте, этой зимой будет то же самое: пробежит максимум две недели, заболеет и будет опять этим манипулировать», — приводит слова тренер Sports.ru.

Отметим, что к сезону-2019/20 женскую резервную команду России будут тренировать Сергей Коновалов и молодой специалист Евгений Куваев.