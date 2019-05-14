Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров, известный своим давним конфликтом с Артемом Дзюбой, пошутил в отношении своего бывшего одноклубника, который сравнил себя с Зинедином Зиданом. После матча с ЦСКА Дзюба сказал, что у него такая же статистика по сезону, какая была когда-то у Зидана, назвав себя «Артемом Зиданом».

«Видимо, Артем что-то знал про эту статистику, раз после матча сравнил себя с ним. На следующий год, наверное, усилит «Реал», будет еще больше отдавать и забивать, — пошутил Быстров в программе «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».

Напомним, в текущем форвард «Зенита» Артем Дзюба оказался лучшим ассистентом РПЛ. За два тура до финиша чемпионата у него набралось 13 голевых передач. Нападающий прибавил к этому также восемь забитых мячей.