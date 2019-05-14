Лидер сборной России олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский рассказал, что не выступит за сборную России в Лиге наций из-за травмы. Волейболист был включен в список кандидатов на турнир, который пройдет с 31 мая по 14 июля в «Сантори Санбердз».

О своем решении Мусэрский объявил в инстаграме.

«Дорогие друзья, в этом году я вынужден пропустить волейбольную национальную лигу по причине травмы, которую получил ещё в августе 2014 года, за неделю до чемпионата мира. А если конкретнее, то это паховая грыжа…», — написал Мусэрский.

По словам спортсмена, ранее это проблема не вызывала у него особого дискомфорта, но со временем многие движения стали ограничены. Мусэрский не мог выполнять некоторые элементы на площадке в полную силу. В итоге, он принял решение сделать операцию.

Волейболист объявил, что надеется сыграть за сборную России в августе в отборочном турнире на Олимпиаду.