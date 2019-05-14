Центр спортивного тестирования, где будут выявлять склонности детей к тому или иному виду спорта, торжественно откроется во вторник в Петербурге.

Учреждение появится на базе Центра физкультуры и спорта на Краснопутиловской улице в рамках реализации инновационного проекта, разработанного АНО «Стань чемпионом». Тестировать с целью максимально раннего выявления спортивных талантов будут детей в возрасте от 6 до 12 лет.

Петербург стал одним из восьми регионов, где появится подобная экспериментальная площадка. Тестируемых исследуют по 45 показателям, включая скорость, реакцию, выносливость, гибкость, внимание и даже темперамент. Проект призван помочь не только детям и родителям, но и тренерам, которые лучше будут знать сильные и слабые стороны спортсмена.

На данный момент в центре протестировано уже более 700 детей.