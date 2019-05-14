Недавно уволенный с поста тренера женской резервной сборной по биатлону Андрей Падин заявил, что программа подготовки спортсменов главного тренера Анатолия Хованцева откинула российский биатлон на 20 лет назад.

«Я ставлю эту программу под сомнение. Она откинула нас на 20 с лишним лет назад. Мы и так отставали, а теперь еще ушли в прошлое», — заявил Падин в интервью Sports.

Тренер отметил, что по такой программе шла подготовка к Олимпиаде в Нагано, единственным результатом которой стала бронза у мужчин. Недостатками концепции Хованцева специалист назвал смещение большей части нагрузки на первую зону интенсивности и недостаточное количество развивающей работы.

В минувшем сезоне российская биатлонная сборная завоевала три медали на чемпионате мира. Лидером ее после ухода Антона Шипулина стал Александр Логинов.

Помогать Сергею Коновалову с резервной сборной вместо Падина теперь будет Евгений Куваев, 30-летний аналитик различных сборных команд. Аргументы руководства – необходима свежая кровь.