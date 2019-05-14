Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мнением о необходимости переезда Артема Дзюбы в английскую премьер-лигу.

По словам Широкова, Дзюбе, конечно, нужно переезжать в Англию, потому что в России он все выиграл, тем более, он давно хотел поехать туда и попробовать свои силы. Широков отметил, что возраст не станет помехой, потому что в Англии не смотрят в паспорт.

«Тем более, если он сам понимает, что он готов, то надо ехать», — сказал Широков в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Артём Дзюба признался, что хотел бы перейти в чемпионат Англии.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Дзюба заявил, что хотел бы играть в Англии и ждёт предложений.

Напомним, «Зенит» досрочно оформил чемпионство по итогам 27-го тура, в котором в гостях сыграл вничью с грозненским «Ахматом». Осечка «Локомотива» в Туле сделала «Зенит» недосягаемым для соперников.