Вратарь махачкалинского «Анжи» Юрий Дюпин рассказал о возможном переходе в петербургский «Зенит».

По словам Дюпина, ему лично никто не звонил, но от близких людей он знает, что такой интерес есть, однако пока все это на словах и нет конкретики. Дюпин отметил, что лично ему не звонил тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов, но он общался с близким Дюпину человеком и интересовался вратарем «Анжи».

«Я же с ним не говорил. Агент решает эту ситуацию. Я пока не в курсе», — сказал Дюпин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Вратарь добавил, что сейчас из премьер-лиги у него есть уже четыре конкретных предложения, а также есть еще «пара неконкретных вариантов».