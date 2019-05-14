Вратарь махачкалинского «Анжи» Юрий Дюпин рассказал о возможном переходе в петербургский «Зенит».
По словам Дюпина, ему лично никто не звонил, но от близких людей он знает, что такой интерес есть, однако пока все это на словах и нет конкретики. Дюпин отметил, что лично ему не звонил тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов, но он общался с близким Дюпину человеком и интересовался вратарем «Анжи».
«Я же с ним не говорил. Агент решает эту ситуацию. Я пока не в курсе», — сказал Дюпин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».
Вратарь добавил, что сейчас из премьер-лиги у него есть уже четыре конкретных предложения, а также есть еще «пара неконкретных вариантов».
Ранее сообщалось, что 31-летний вратарь «Анжи» может стать футболистом петербургского «Зенита».
Отметим, в нынешнем сезоне Дюпин провел 28 матчей за «Анжи», пять из них он сыграл «на ноль». В среднем российский вратарь пропускал чуть больше полутора (1,57) голов за игру.