Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что решение по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых суд отправил в колонию на 1,5 года и год и пять месяцев соответственно, принято неспроста.

«По моим личным ощущениям, полтора года за драку, наверное, многовато. Знаете, в публичных процессах много заинтересованных сил. Почему принято это решение, я не знаю, но оно принято неспроста. А разбираться в этом у меня нет ни времени, ни сил», — рассказал Шнуров «Чемпионату», отметив, что и сам дрался в баре.

Ранее стало известно, что нападающего Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева могут этапировать в Ярославль для отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

У Кокорина заканчивается контракт с «Зенитом» 30 июня, но петербургский клуб все равно его ждет.