Российский нападающий Николай Прохоркин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз».

Об этом сообщает официальный сайт команды. Отмечается, что контракт с игроком заключен на один сезон.

Напомним, 25-летний Прохоркин был выбран «Лос-Анджелесом» на драфте НХЛ в 2012 году в четвёртом раунде под общим 121-м номером.

В текущем сезоне российский форвард набрал 41 (20+21) очко в 41 игре регулярного чемпионата Континентальнйо хоккейной лиги. В плей-офф Кубка Гагарина он набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «–5».

Ранее петербургский СКА подтвердил уход форварда Николая Прохоркина. Хоккеист петербургского СКА является обладателем золотой медали Олимпийских игр 2018 года. В Континентальной хоккейной лиге также выступал за московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев», за петербургских армейцев играл с 2016 года.