Бывший тренер резервной женской сборной по биатлону обвинил Виталия Норицына в своем увольнении.

«Больше всех постарался Виталий Норицын. Я понимаю, если бы меня заменили на квалифицированного тренера из профессиональной среды; но меня заменили на лучшего друга Норицына – 30-летнего аналитика КНГ Куваева, который никогда не тренировал», — заявил Падин в интервью Sports.

Тренер добавил, что снимет шапку, если российский биатлон выиграет от этой ротации.

Напомним, после перестановок основную женскую сборную продолжит возглавлять Виталий Норицын, помогать ему в этом будут Леонид Гурьев и Николай Загурский. Тренировать женский резерв будут Сергей Коновалов и Евгений Куваев.