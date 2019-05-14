Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, какие задачу нужно ставить «Зениту» в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

По словам Газзаева, чтобы решать в еврокубках самые серьезные задачи, у «Зенита» есть все возможности – финансовые, инфраструктурные, трансферные. Тренер считает, что «Зениту» нельзя говорить о желании «просто выйти из группы» и после этого бить себя в грудь, а плей-офф этой Лиги чемпионов много раз доказал, что в футболе нет ничего невозможного. Он отметил, что доходить до высоких стадий могут не только гранды, для этого нужны правильно выстроенная трансферная и селекционная работа, высочайшая мотивация, продуманный тренировочный процесс, точный подбор тренерских и управленческих кадров.

«Так почему бы «Зениту» не повторить путь того же «Аякса» и не добраться до полуфинала или финала Лиги чемпионов?» — сказал Газзаев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, по итогам чемпионата России-2018/19 «Зенит» занял первое место и напрямую квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов.