Бойцы Академии единоборств РМК устроили беспорядки на митинге против постройки храма в центре Екатеринбурга.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza. По информации источника, спортсмены-активисты ходят в толпе с иконами и угрожают протестующим. Отмечается, что среди спортсменов замечены боксер, чемпион WBO International Магомед Курбанов и боец UFC Иван Штырков,

Также сообщается, что один из бойцов распылил газовый баллончик в толпу, после чего полицейские попытались его задержать, но остальные спортсмены прикрыли своего товарища.В данный момент полиция ведет с бойцами беседу, содержание которой неизвестно.

Полиция и верующие в спорт сначала отгородились от митингующих в Екатеринбурге забором. Люди стали скандировать: «Позор». Тогда начались задержания. pic.twitter.com/EsKySir8sR — baza (@bazabazon) May 13, 2019

Ранее Иван Штырков не смог провести бой на UFC Fight Night в Петербурге против Девина Кларка, так как был госпитализирован.