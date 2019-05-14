Президент Союза биатлонистов России рассказал, когда организация будет восстановлена в правах.

По словам Драчева, весь прошедший сезон в организации работали над тем, чтобы СБР вновь стал полноправным членом IBU. Он отметил, что на всех встречах с представителями IBU это был главный вопрос – с него начинались переговоры и заканчивались. Драчев рассказал, что 6 мая состоялась встреча комиссии по восстановлению – там были представители IBU, СБР, ОКР, РУСАДА и юристы. Президент СБР добавил, что на этой встрече обсуждалось выполнение критериев, которые были представлены СБР на первой встрече после Конгресса.

«Осталось доработать такие моменты как антидопинговые обучающие семинары, тренерские семинары, работа с допинг-тестами всех российских спортсменов в соревновательный и внесоревновательный период. Ну, и финансовый долг СБР: мы получили предложения от коллег из IBU, мы направили свои предложения по данному вопросу», — сказал Драчев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее Драчев прокомментировал работу организации в минувшем соревновательном сезоне. Драчев заявил, что работе Союза в этом сезоне можно поставить оценку «хорошо».

Напомним, в этом сезоне сборная России завоевала три медали на чемпионате мира по биатлону: два серебра принесли в копилку команды Екатерина Юрлова-Перхт и Александр Логинов, также команда заняла третье место в эстафетной гонке. Российская биатлонистка Евгения Павлова стала лучшим новичком сезона по мнению IBU.