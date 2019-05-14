Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, как изменилась его игра в нынешнем сезоне.

По словам Дзюбы, этой весной в его игре многое изменилось. Нападающий отметил, что два футболиста «Зенита», которые полностью меняли свою игру, — это он и Дриусси. Дзюба рассказал, что раньше они аргентинец играли вдвоем в нападении, и им было комфортно, но потом пришел Азмун, и футболисты поняли, что с появлением иранца нужно становиться более разноплановыми.

Дзюба добавил, что спартаковская школа, которую он прошел, дает определенные преимущества, пусть и бытует мнение, что нападающий — «деревяшка».

«Я очень благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола. Раньше я был столбом, сейчас играю по-другому. Я стал свободным художником, постоянно перемещаюсь по поле. Поначалу было тяжело, но теперь я получаю от этого удовольствие», — сказал Дзюба в эфире программы «8-16».

Ранее Дзюба поделился эмоциями от победы в чемпионате России. Для 30-летнего форварда титул стал первым в карьере.

Напомним, «Зенит» досрочно оформил чемпионство после 27-го тура, в котором сыграл вничью с «Ахматом». Московский «Локомотив» потерял очки в Туле, что позволило петербуржца стать недосягаемыми для соперников.