Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев поделился мнением о ситуации, в которой находится Маргарита Васильева.

По словам Драчева, у Васильевой нет информации о работе СБР по ее вопросу, и она ведет себя соответствующим образом. Функционер отметил, что работа началась в первый день, когда стало известно о пропуске Васильевой трех тестов. Драчев рассказал, что на биатлонистку были большие надежды в эстафете на чемпионате мира, в СБР консультировались с IBU на тему ее участия в главном турнире сезона, но в итоге решили не рисковать – ни возможным аннулированием результатов, ни той реакцией, которую получили бы, участвуй она в чемпионате мира.

«Васильева, конечно, и сама дала такие объяснения, которые были расценены как неуважение к системе АДАМС. Ничего не мешало ей, вылетая из Красноярска, зайти в систему и поменять данные. Интернет сейчас есть у всех, на социальные сети спортсмены всегда время находят. К кому можно предъявить претензии, кроме как к самой себе? Это же обязанность самих спортсменов», — сказал Драчев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, перед чемпионатом мира по биатлону в Эстерсунде стало известно, что Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста по неуважительной причине, в связи с чем спортсменке грозит дисквалификация. Объяснения биатлонистки о том, что она не смогла правильно ввести данные в системе ADAMS, не устроили комиссию и дело было передано в IBU.