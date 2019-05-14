Сборная России провела первый сложный матч на чемпионате мира в Братиславе. В третьей игре на турнире сборная «всухую» раскатала чехов — 3:0.

Ноль в графе забитых чешских шайб — полная заслуга вратаря Андрея Василевского, взявшего себе в помощники пару штанг. Чехи играли настырно, но Василевский был непоколебим — то ловушку подставит под бросок, то щиток воткнет. Вратарь становился преградой для любой шайбы, а однажды «попросил» штангу подсобить.

У сборной России на этом турнире шикарная вратарская бригада, ведь игравший в предыдущем матче с австрийцами Георгиев также действовал прекрасно. Если учесть, что третьим на лавке остается вратарь №1 прошедшего Кубка Гагарина, становится понятно, что за последний рубеж можно быть спокойным. Главная сложность здесь у тренеров — как выбрать на конкретный матч «правильного» вратаря. Однако вчерашняя игра Василевского, безусловно, показала, что в матчах повышенной сложности именно голкипер «Тампы» будет первым выбором.

Матчей повышенной сложности, правда, осталось немного. В группе это шведы и с большой натяжкой — швейцарцы. А дальше уже четвертьфинал, где вероятным соперником сборной России станут либо хозяева турнира словаки, либо серебряные призеры последней Олимпиады немцы.

Расписание матчей сборной России на чемпионате мира по хоккею. Инфографика: Nevasport

До четвертьфинала российской сборной нужно сыграть еще четыре матча (Италия, Швейцария, Швеция, Латвия). За это время хорошо бы понять, как это так не набирают очки вашингтонские звезды Кузнецов и Овечкин. А также, почему нет яркости в игре у звезд КХЛ — Григоренко и особенно Капризова.

В матче с чехами один из лучших игроков европейского сезона Капризов провел на льду чуть больше минуты. Все его игровое время — это крохи в большинстве, которого и так было немного. Из тройки Кузнецова и Овечкина его вытеснил Барабанов, а в четвертом звене Капризову места не нашлось. В итоге одна из ожидаемых звезд этого чемпионата с грустным видом смотрела игру с чехами со скамейки запасных.

Григоренко тоже был неярок, но зато был предельно полезен при игре в меньшинстве. Возможно, пришла пора дать второй шанс их армейской связке, чтобы действия игроков заблистали прежними красками. Все-таки глупо не использовать такой потенциал, наработанный за чемпионский сезон в КХЛ. Только вот нужно выбрать правильного центрфорварда, каким в ЦСКА был Линден Вей.

Проблема в том, что в сборной уже наладились готовые связки. Кучеров так играет с Гусевым и Анисимовым, что их уже и не разбить. Малкин находит взаимопонимание с Дадоновым, а Кузнецова вроде как не с руки отделять от Овечкина, хотя это уже и напрашивается.

Возможно, стоило бы попробовать сформировать тройку Григоренко-Кузнецов-Капризов. Тогда Овечкина можно отправить в силовое звено «энержайзер» — к Плотникову и Андронову. А Ковальчука соединить с Малкиным и Дадоновым.

А что, Воробьев, попробуй. Кузнецов максимально в этой сборной походит на партнера Капризова и Григоренко Вея. Овечкин и Плотников зажигали в одной тройке на победном чемпионате мира в Минске. А Ковальчук, Малкин и Дадонов уже проверили взаимодействие в третьем периоде матча с чехами. К тому же, Ковальчук в сборной очень много играл в тройке с Малкиным, а в СКА иногда выходил с Дадоновым. Еще одна тройка — Гусев-Анисимов-Кучеров пока работает в сборной наиболее эффективно — трогать их не нужно.

Время для экспериментов у штаба Воробьева еще есть. Тренеры работают и пробуют — изменения происходят после каждого матча.