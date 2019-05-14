Сборная России провела первый сложный матч на чемпионате мира в Братиславе. В третьей игре на турнире сборная «всухую» раскатала чехов — 3:0.

Ноль в графе забитых чешских шайб — полная заслуга вратаря Андрея Василевского, взявшего себе в помощники пару штанг. Чехи играли настырно, но Василевский был непоколебим — то ловушку подставит под бросок, то щиток воткнет. Вратарь становился преградой для любой шайбы, а однажды «попросил» штангу подсобить.

У сборной России на этом турнире шикарная вратарская бригада, ведь игравший в предыдущем матче с австрийцами Георгиев также действовал прекрасно. Если учесть, что третьим на лавке остается вратарь №1 прошедшего Кубка Гагарина, становится понятно, что за последний рубеж можно быть спокойным. Главная сложность здесь у тренеров — как выбрать на конкретный матч «правильного» вратаря. Однако вчерашняя игра Василевского, безусловно, показала, что в матчах повышенной сложности именно голкипер «Тампы» будет первым выбором.

Матчей повышенной сложности, правда, осталось немного. В группе это шведы и с большой натяжкой — швейцарцы. А дальше уже четвертьфинал, где вероятным соперником сборной России станут либо хозяева турнира словаки, либо серебряные призеры последней Олимпиады немцы.

До четвертьфинала российской сборной нужно сыграть еще четыре матча (Италия, Швейцария, Швеция, Латвия). За это время хорошо бы понять, как это так не набирают очки вашингтонские звезды Кузнецов и Овечкин. А также, почему нет яркости в игре у звезд КХЛ — Григоренко и особенно Капризова.

В матче с чехами один из лучших игроков европейского сезона Капризов провел на льду чуть больше минуты. Все его игровое время — это крохи в большинстве, которого и так было немного. Из тройки Кузнецова и Овечкина его вытеснил Барабанов, а в четвертом звене Капризову места не нашлось. В итоге одна из ожидаемых звезд этого чемпионата с грустным видом смотрела игру с чехами со скамейки запасных.

Григоренко тоже был неярок, но зато был предельно полезен при игре в меньшинстве. Возможно, пришла пора дать второй шанс их армейской связке, чтобы действия игроков заблистали прежними красками. Все-таки глупо не использовать такой потенциал, наработанный за чемпионский сезон в КХЛ. Только вот нужно выбрать правильного центрфорварда, каким в ЦСКА был Линден Вей.

Проблема в том, что в сборной уже наладились готовые связки. Кучеров так играет с Гусевым и Анисимовым, что их уже и не разбить. Малкин находит взаимопонимание с Дадоновым, а Кузнецова вроде как не с руки отделять от Овечкина, хотя это уже и напрашивается.

Возможно, стоило бы попробовать сформировать тройку Григоренко-Кузнецов-Капризов. Тогда Овечкина можно отправить в силовое звено «энержайзер» — к Плотникову и Андронову. А Ковальчука соединить с Малкиным и Дадоновым.

А что, Воробьев, попробуй. Кузнецов максимально в этой сборной походит на партнера Капризова и Григоренко Вея. Овечкин и Плотников зажигали в одной тройке на победном чемпионате мира в Минске. А Ковальчук, Малкин и Дадонов уже проверили взаимодействие в третьем периоде матча с чехами. К тому же, Ковальчук в сборной очень много играл в тройке с Малкиным, а в СКА иногда выходил с Дадоновым. Еще одна тройка — Гусев-Анисимов-Кучеров пока работает в сборной наиболее эффективно — трогать их не нужно.

Время для экспериментов у штаба Воробьева еще есть. Тренеры работают и пробуют — изменения происходят после каждого матча.