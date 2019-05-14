Нападающий «Зенита» Артем Дзюба был признан лучшим футболистом 28-го тура российской премьер-лиги.

Дзюба стал лучшим в результате голосования болельщиков, которое проводилось «Вконтакте» на официальной странице турнира.

За капитана сборной России проголосовали 22399 человек, что составляет 74% от общего числа проголосовавших.

На втором месте оказался нападающий московского «Спартака» Зе Луиш, набравший 7.76% голосов. Третью позицию занял полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.

Отметим, всего в голосовании приняли участие 30280 человек.

Напомним, Артем Дзюба отдал три голевые передачи в матче против ЦСКА, который завершился со счетом 3:1.

Зе Луиш забил победный гол в матче против «Уфы» (1:0), а Антон Миранчук забил гол и отдал результативную передачу в матче «Локомотива» и «Рубина» (4:0).