Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, продолжит ли футболист карьеру после выхода из тюрьмы.

«Конечно. Травм у него нет, возраст позволяет играть еще как минимум пять лет», — сказал Бушманов.

Он отметил, что для того, чтобы держать себя в форме, в колонии будет больше условий, чем в СИЗО, но потребуется специальное спортивное питание и другой график тренировок, а доступ к спортзалу зависит от условий в той или иной колонии.

Бушманов добавил, что участие в спортмассовых мероприятиях может помочь Мамаеву выйти по УДО, как и любая другая положительная характеристика. По словам адвоката, у Мамаева уже есть благодарственное письмо начальника изолятора Бутырки за ту игру.

Напомним, 8 мая в Пресненском районном суде города Москвы был оглашен приговор по уголовному делу о побоях и хулиганстве. Александр Кокорин и его брат Кирилл получили по полтора года колонии общего режима, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий приговорены к одному году и 5 месяцам заключения.