Валлийский полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл может стать футболистом лондонского «Тоттенхэма».

Об этом сообщает Mirror. По информации источника, главный тренер испанцев Зинедин Зидан сообщил игроку в личной беседе о том, что не рассчитывает на него в следующем сезоне. Отмечается, что лондонцы не готовы платить Бэйлу 20 млн евро, а именно столько он сейчас получает в Мадриде, поэтому чтобы вернуться в Англию, Бэйлу придется пойти на уступки. Сообщается, «Тоттенхэм» арендует валлийца за 13 миллионов евро.

Напомним, Гарет Бэйл перешел в «Реал» в 2013 году из «Тоттенхэма».

В текущем сезоне Бэйл забил 14 голов и сделал шесть голевых передач в 42 матчах во всех турнирах. Контракт футболиста с «Реалом» заканчивается в 2022 году.

Ранее агент валлийца Джонатан Барнетт опроверг слухи о том, что Бэйл не счастлив в клубе, заявив, что его клиент «сносно» говорит на испанском и не имеет проблем с другими футболистами «Реала».