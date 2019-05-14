Бывший футболист «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал о расизме, с которым он сталкивался в России.

по словам туре, люди не всегда понимают его, когда он говорит про расизм. Он отметил, что на Украине к нему неплохо относились, но другая история была в России, когда «Манчестер Сити» играл против ЦСКА.

«На Украине ничего подобного не было. На самом деле эта проблема существует во всём мире, даже в Бельгии. И даже в Лондоне мой друг Рахим Стерлинг страдает от расизма. Возможно, стоит останавливать матч и игрокам покидать стадион, чтобы обратить внимание на эту проблему», — сказал Туре, слова которого приводит «Бомбардир».

Ранее агент Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал о будущем ивуарийского футболиста. По словам Селюка, Туре идёт на тренерское поприще и переходит совершенно в другую плоскость. Украинец отметил, что карьеру игрока он не завершает, и сможет играть там, где будет тренировать.