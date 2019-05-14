Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, что биатлонист Антон Бабиков пропустит первый тренировочный сбор.

По словам Драчева, Бабиков проходит курс лечения, у него есть проблемы с плечевым суставом и ключицей. Драчев отметил, стоял вопрос о том, что необходима операция, а это длительное восстановление, но консилиум врачей принял решение о консервативном лечении.

Драчев также рассказал, что прошедший сезон Бабиков отбегал с этой травмой и полноценно не мог себя реализовать.

«Первый сбор он пропустит. Пусть сначала пройдёт полную реабилитацию, получит допуск от врачей, а потом уже на июньском сборе присоединится к основной команде. Вместо него в основу пока никого не рассматриваем», – сказал Драчёв, слова которого приводит «Спорт-экспресс».

Отметим, первый сбор национальной команды России стартует сегодня, 14 мая, в Алтайском крае.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отметил, что чемпион мира Антон Бабиков, вошедший в основной состав сборной России, должен был попасть в резервную сборную. Бабиков же обеспечил место в сборной как победитель общего зачета Кубка IBU, получив персональную квоту на первый этап Кубка мира.