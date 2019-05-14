Игорь Еронко, лучший хоккейный журналист России 2018 года:

Какие проблемы есть у сборной России? Малкин по-прежнему заигрывается. Ищет более сложные продолжения атаки. Но стал куда больше бросать из выгодных ситуаций, что и должен делать, учитывая его замечательный бросок. И Дадонов вместе с ним — начинает искать сложнейшие продолжения.

Мне трудно понять, почему Малкин так нацелен на передачу. Но видно, что он прибавляет, начинаются броски. Например, с чехами он уже пытался бросать тогда, когда это нужно. Еще одна проблема — Григоренко, который в эту тройку все никак не может нормально вписаться и выглядеть вместе с ней на одной волне.

Воробьев пробовал в этом звене Ковальчука, хотя объяснил это тем, что Григоренко устал, играя в меньшинстве. Но не просто так Ковальчук-Малкин-Дадонов четыре смены вместе провели и создавали голевые моменты — Ковальчук попал в штангу. Воробьев сказал, что может быть вернется к этому сочетанию, это выглядело бы интересно.

Овечкин все никак не забьет. Из-за этого он суетится и слишком много старается. В матче с чехами Барабанов ему создал два хороших момента, но в обоих случаях он эти моменты «переработал». Здорово в этой тройке смотрелся Кузнецов, который и вбрасываний много выиграл, и играл полезно. Они с Барабановым поймали один ритм. Кузнецов же постоянно пытался найти Овечкина. Находил, но там, то на приеме были проблемы, то с броском не получалось.

Также у Овечкина есть проблемы в большинстве, где к нему очень близко подкатываются. Учитывая как он часто бросает в касание, нужно подстраиваться под шайбу. Овечкину мешают размеры площадки. Любой хоккеист чувствует спиной борт, а если борт находится дальше, возникают сложности. Он, конечно, подстраивается — например, чаще смещается в центр.

Третья тройка — вообще никаких проблем, они здорово выглядели. Кучеров с Гусевым — это что-то феноменальное. Оба очень много скрестных движений делают. Порой у них крест на кресте, а это всегда очень тяжело для защитников: нужно либо передавать друг другу своих оппонентов, либо идти за ними.

Они на этих движениях раздевают любого. Им достаточно получить один метр пространства — и все, соперника уже нет. На этом чемпионате мира я таких связок не вижу даже близко. Только благодаря этим двум, которым еще здорово помогает Анисимов, можно очень далеко зайти или даже выиграть золото. Даже если не пойдет у первой и второй тройки.

Четвертая тройка хорошо отпахала игру с чехами. Телегин с Андроновым в меньшинстве отработали. Телегин с Андроновым смотрятся лучше, чем Андронов с Плотниковым. Все защитники также сыграли хорошо.

Капризов отсидел игру с чехами 13-м нападающим. Этой ролью он вряд ли доволен. Тринадцатые нападающие обычно выходят на лед подвигаться во время коммерческой паузы. Так вот, Капризов вышел и сделал пару кружочков с понурым видом.

Есть понимание, что наши добавляют с каждой игрой. Вы видим все больше и больше прогресса во взаимодействиях. С чехами стало лучше. Радует еще, что Василевский выходит на тот уровень, на который он выходил в «Тампе». Что не происходило, он был спокоен надежен как скала.

Правильно будет занять в этой группе первое место. Причем, даже если мы проиграем шведам, можно все равно остаться на первом месте. Нынешние шведы — это классическая шведская команда, немножко мягкотелая.