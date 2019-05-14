Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своей необычной диете.

По словам Уильямс, она перешла на такую диету, и это было ужасно, однако когда ты ведёшь малоподвижный образ жизни, то контролировать своё тело становится сложнее, поэтому нужно есть траву, что теннисистка и сделала.

«Это был кошмар, однако диета сработала и дала результат», — сказала Уильямс, слова которой приводит The Times.

Ранее Серена Уильямс рассказала, как перенесла беременность.

В комментарии Allure.com спортсменка заявила, что ей нравилось быть беременной — она относится к тем «странным и раздражающим» людям, которым нравится это состояние. Напомним, Уильямс осенью 2017 года родила дочь и после родов вернулась на корт.