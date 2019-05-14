Белорусский тренер Александр Андриевский стал наставником минского «Динамо».

Об этом сообщает официальный сайт белорусской команды.

Ранее Андриевский уже работал в «Динамо». Он начинал тренерскую карьеру в этом клубе, когда в сезоне-2006/07 был помощником Любомира Поковича и Эдуарда Занковца.

В завершившимся сезоне Андриевский работал в «Сибири», которую возглавил по ходу регулярного чемпионата, поднял с последнего места на девятое, но не смог вывести в плей-офф.

Ранее «Сибирь» объявила о назначении на пост главного тренера команды 44-летнего Николая Заварухина. Как сообщает официальный сайт клуба, контракт со специалистом будет рассчитан на два года. С 2016 года Николай Заварухин работал ассистентом главного тренера ХК «Автомобилист».