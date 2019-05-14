На знаменитого американского гольфиста Тайгера Вудса подали в суд после гибели бармена Николаса Иммесбергера, который работал в ресторане Вудса.

Об этом сообщает TMZ. По информации источника, В начале декабря 2018 года Иммесбергер завершил свою смену, но остался в ресторане, чтобы выпить, однако сильно напился и решил доехать домой на своём автомобиле. Это привело к тому, что Николас попал в ДТП и погиб на месте. Бармену было 24, в момент гибели уровень алкоголя в его крови в три раза превышал допустимую норму.

Из-за инцидента семья погибшего подала в суд на Тайгера Вудса и его подругу Эрику Херман, которая является управляющим ресторана. Родственники бармена утверждают, что Вудс и Херман знали о проблемах Николаса с алкоголем и считают гольфиста лично ответственным за то, что сотруднику ресторана разрешили употребить так много.