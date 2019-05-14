Тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав национальной команды на игры против Сан-Марино и Кипра.

Штаб во главе со Станиславом Черчесовым вызвал шесть вратарей — Александра Беленова из «Уфы», Маринато Гилерме из «Локомотива», Сослана Джанаева из польской «Медзи», Андрея Лунева из «Зенита», Сергея Песьякова из «Ростова» и Антона Шунина из «Динамо».

В защитной линии тренерскому штабу понадобилось 14 футболистов. Это Максим Беляев из тульского «Арсенала», Георгий Джикия из «Спартака», Владислав Игнатьев из «Локомотива», Вячеслав Караваев из голландского «Витесса», Федор Кудряшов из турецкого «Истанбула Башакшехир», Михаил Меркулов из «Урала», Роман Нойштедтер из турецкого «Фенербахче», Сергей Петров и Дмитрий Стоцкий из «Краснодара», Андрей Семенов из «Ахмата», Егор Сорокин из «Рубина», Марио Фернандес из ЦСКА и Евгений Чернов из «Ростова».

Также Черчесов вызвал 14 игроков средней линии, в их числе Ильзат Ахметов и Иван Обляков из ЦСКА, Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов из тульского «Арсенала», Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук и Антон Миранчук из «Локомотива», Юрий Газинский из «Краснодара», Александр Головин из французского «Монако», Роман Зобнин из «Спартака», Алексей Ионов из «Ростова», Магомед Оздоев из «Зенита», Алексей Сутормин из «Оренбурга» и Антон Швец из «Ахмата».

В нападении сборной России помогут четыре форварда, это Артем Дзюба из «Зенита», Николай Комличенко из чешской «Млады-Болеслав», Федор Смолов из «Локомотива» и Федор Чалов из ЦСКА.

Отметим, матч россиян против Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске, игра с Кипром пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде.