Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды на матчи отборочного этапа Евро-2020.

В состав, состоящий из 37 человек, вошли только три футболиста «Зенита», который недавно стал чемпионом России-2018/19. Это вратарь Андрей Лунев, полузащитник Далер Кузяев и нападающий Артем Дзюба.

В составе много дебютантов, например, Михаил Меркулов из «Урала», Иван Обляков из ЦСКА, Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов из тульского «Арсенала» и Николай Комличенко из чешской «Млады-Болеслав».

Окончательный список игроков будет опубликован на следующей неделе.

Отметим, матч россиян против Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске, игра с Кипром пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде.

В данный момент сборная России имеет в активе три очка. Команда потерпела поражение от Бельгии со счетом 1:3 и обыграла Казахстан со счетом 4:0.