Российская теннисистка Дарья Касаткина преодолела барьер первого круга турнира в Риме. Россиянка в двух сетах победила представительницу Румынии Ирину Бегу, которая попала в основную сетку турнира через сито квалификации. Итоговый счет матча, который продолжался чуть более полутора часов, — 6:2, 7:6 (7:5).

Касаткина за матче не сделала ни одного эйса, совершив четыре двойные ошибки, а также совершила три брейка гейма. В активе Бегу два эйса, ни одной двойной ошибки и один брейк-поинт. Касаткина смогла вернуться в игре после того, как уступал во втором сете со счетом 2:5, отыграв по ходу партии три сетбола.

За выход в третий круг Касаткина сыграет с чешкой Катержиной Синяковой.

Турнир в Риме в прошлом году выиграла украинка Элина Свитолина, переигравшая в финале румынку Симону Халем со счетом 6:0, 6:4.