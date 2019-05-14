В четвертом матче сборной России на чемпионате мира в Братиславе против Италии вновь сыграет Андрей Василевский. Об этом объявил главный тренер сборной России Илья Воробьев. Встреча состоится 15 мая в 21:15.

Отметим, что голкипер «Тампы» уже отыграл два матча на чемпионате мира. В первой игре против норвежцев он пропустил две шайбы в третьем периоде, хотя общая оценка его игры была хорошей. Во втором матче против австрийцев ворота сборной России защищал Георгиев, который сыграл на ноль. В третьей игре против чехов вновь появился Василевский, оформивший свой седьмой шот-аут в матчах за сборную России.

Отметим, что в сборной России есть еще третий вратарь — голкипер ЦСКА Илья Сорокин. Однако армеец пока не принимал участие в ЧМ-2019. Тренерский штаб сборной делает ставку на вратарей из НХЛ.