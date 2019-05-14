Нападающий сборной России Кирилл Капризов выйдет на лед в матче чемпионата мира со сборной Италией. Об этом объявил главный тренер россиян Илья Воробьев.

Напомним, что в матче с чехами Капризов сыграл чуть более минуты, исполняя роль тринадцатого нападающего. В матче с Италией Капризов получит больше игрового времени. Пока неизвестно, объединит ли Воробьев Капризова в звене с Григоренко.

После трех матче на чемпионате мира Россия возглавляет свою группу, имея в активе три победы над Норвегией, Австрией и Чехией. Сборной Воробьева осталось сыграть с Италией, Швейцарией, Швецией и Латвией. Затем для команды начнется стадия четвертьфинала. Турнир завершится финальным матчем 26 мая.

Действующим победителем чемпионата мира являются шведы, одолевшие в финале прошлогоднего первенства команду Швейцарии.