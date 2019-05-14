Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что старается не употреблять матерных выражений в повседневной речи.

«Я стараюсь не материться. Обычно я говорю: «Вашу мамашу»», — поведала фигуристка в интервью ютуб-каналу «Макарена».

Евгения Медведева продолжает подготовку к новому сезону. Ранее она рассказала, что короткую программу в следующем году будет катать под Muse. В произвольной программе следующего сезона спортсменка будет выступать под саундтрек из фильма «Мемуары Гейши». Также Медведева сообщала, что намерена усложнить свой контент и выучить четверной прыжок. По мнению тренера Брайана Орсера, Жене будет проще начать с четверного сальхова.