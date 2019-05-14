Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какое имя выбрала бы, если бы не существовало ее собственного.

«Алиса. Было два варианта, как меня назвать. Первый вариант был Алиса, второй — Евгения», — объяснила спортсменка в интервью ютуб-каналу «Макарена».

В прошлом сезоне на чемпионате мира в Сайтаме Евгения Медведева завоевала бронзу. Золотая медаль досталась ее главной конкурентке Алине Загитовой, серебро — ученице Этери Тутберидзе, выступающей за Казахстан Элизабет Турсынбаевой.

Сейчас Евгения Медведева принимает участие в ледовых шоу в Северной Америке: фигуристка находится в туре с постановкой Stars On Ice по городам США и Канады. В апреле спортсменка приезжала на родину.