Говорят, что идеальных людей не бывает. Nevasport с этим постулатом не спорит, а составляет гипотетически внешне идеальную спортсменку по частям других фигуристок, биатлонисток и футболисток.
Волосы — Анастасия Янькова
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Rose-coloured glasses… In a good way😉 “A University of Toronto study provides the first direct evidence that our mood literally changes the way our visual system filters our perceptual experience suggesting that seeing the world through rose-coloured glasses is more biological reality than metaphor.”🐒🤗🖤 Наполовину полон или наполовину пуст?😁
Боец смешанных единоборств и девушка экс-бойца UFC Майка Свика год назад прервала победную серию в Bellator. После пяти побед подряд пришло первое поражение. Однако это никак не отменяет тот факт, что Янькова — одна из самых красивых российских спортсменок. «Накачивать» лицо ей смысла не имеет — в ее виде спорта все потраченные на это деньги могут исчезнуть с одним ударом.
Глаза — Доротея Вирер
Итальянская спортсменка считается большинством фанатов биатлона самой сексуальной биатлонисткой в мире. Вирер впереди своих соперниц не только по внешним данным, но и по спортивным показателям – именно она заняла первое место в общем зачете Кубка мира по итогам прошедшего сезона.
Нос — Вероника Калинина
Золотая медалистка чемпионатов мира, Европы и Европейских игр в Баку — настоящая красавица. Синхронистки выглядят немного странно с зажатыми носами во время выступления, но без прищепки нос Калининой выглядит куда лучше.
Улыбка — Юлия Ефимова
Улыбка лучшей российской пловчихи сразит любого. Ефимова — обаятельная и позитивная спортсмена, а ее результаты говорят сами за себя.
Грудь — Симона Халеп
В начале карьеры румынка сделала операцию по уменьшению груди, чтобы было удобнее играть в теннис. Теперь Халеп — одна из лучших, но с маленькой грудью.
Руки — Екатерина Гамова
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Всем привет!Сегодня на страничке @fadeeva_help_tomidjerri проходит аукцион-продаётся моя футболка с автографом,в которой мы одержали победу в Лиге Чемпионов!!! Это приют моей подруги Ольги Фадеевой,вместе мы играли в сборной и знаем друг друга много лет! Создать приют было мечтой Оли)) Часто на странице проходят аукционы,где продаются футболки и аксессуары игроков! Купив мою футболку,вы не просто заплатите за неё,вы поможете Хвостикам)))
Золотые руки Гамовой, которые принесли России первые места на чемпионатах мира и Европы, а также два серебра Олимпиады, не могли не стать частью идеальной спортсменки.
Пресс — Евгения Павлова
Биатлонистка выкладывает в инстаграм фото после тренировок, на которых видно, что на занятиях Павлова уделяет много внимания проработке мышц пресса. Возможно, такой пресс есть у всех биатлонисток, однако показывает его только Евгения.
Попа — Елизавета Туктамышева
Никаких секретов у Андрея Лазукина нет, поэтому он просто взял и показал нам и всем своим подписчикам попу своей девушки Елизаветы Туктамышевой. Ждем новых снимков в инстаграме Андрея!
Ноги — Алекс Морган
Самая красивая футболистка мира, какой ее считают любители женского футбола, одолжила для идеальной спортсменки ноги. Чемпионка мира и олимпийских игр вполне неплохо распоряжается своими ногами на футбольном поле.