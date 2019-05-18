Говорят, что идеальных людей не бывает. Nevasport с этим постулатом не спорит, а составляет гипотетически внешне идеальную спортсменку по частям других фигуристок, биатлонисток и футболисток.

Волосы — Анастасия Янькова

Боец смешанных единоборств и девушка экс-бойца UFC Майка Свика год назад прервала победную серию в Bellator. После пяти побед подряд пришло первое поражение. Однако это никак не отменяет тот факт, что Янькова — одна из самых красивых российских спортсменок. «Накачивать» лицо ей смысла не имеет — в ее виде спорта все потраченные на это деньги могут исчезнуть с одним ударом.

Глаза — Доротея Вирер

Итальянская спортсменка считается большинством фанатов биатлона самой сексуальной биатлонисткой в мире. Вирер впереди своих соперниц не только по внешним данным, но и по спортивным показателям – именно она заняла первое место в общем зачете Кубка мира по итогам прошедшего сезона.

Нос — Вероника Калинина

Золотая медалистка чемпионатов мира, Европы и Европейских игр в Баку — настоящая красавица. Синхронистки выглядят немного странно с зажатыми носами во время выступления, но без прищепки нос Калининой выглядит куда лучше.

Улыбка — Юлия Ефимова

Улыбка лучшей российской пловчихи сразит любого. Ефимова — обаятельная и позитивная спортсмена, а ее результаты говорят сами за себя.

Грудь — Симона Халеп

В начале карьеры румынка сделала операцию по уменьшению груди, чтобы было удобнее играть в теннис. Теперь Халеп — одна из лучших, но с маленькой грудью.

Руки — Екатерина Гамова

Золотые руки Гамовой, которые принесли России первые места на чемпионатах мира и Европы, а также два серебра Олимпиады, не могли не стать частью идеальной спортсменки.

Пресс — Евгения Павлова

Биатлонистка выкладывает в инстаграм фото после тренировок, на которых видно, что на занятиях Павлова уделяет много внимания проработке мышц пресса. Возможно, такой пресс есть у всех биатлонисток, однако показывает его только Евгения.

Попа — Елизавета Туктамышева

Никаких секретов у Андрея Лазукина нет, поэтому он просто взял и показал нам и всем своим подписчикам попу своей девушки Елизаветы Туктамышевой. Ждем новых снимков в инстаграме Андрея!

Ноги — Алекс Морган

Самая красивая футболистка мира, какой ее считают любители женского футбола, одолжила для идеальной спортсменки ноги. Чемпионка мира и олимпийских игр вполне неплохо распоряжается своими ногами на футбольном поле.