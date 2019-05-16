Футбольный клуб «Арсенал» выразил недовольство по поводу того, что финал Лиги Европы будет проходить в столице Азербайджана.

На официальном сайте лондонского клуба было опубликовано заявление, в котором говорится, что «Арсенал» разочарован местом проведения финала. «Арсенал» недоволен тем, что из-за транспортных ограничений УЕФА предоставит клубу не более шести тысяч билетов на стадион.

Представители клуба отметили, что получили жалобы от болельщиков, так как владельцами абонементов являются 45 тыс человек, но подавляющее большинство из них не сможет посетить матч команды.

Напомним, ранее сообщалось, что УЕФА выделил «Челси» и «Арсеналу» маленькое количество билетов на финал Лиги Европы из-за низкой пропускной способности бакинского аэропорта.