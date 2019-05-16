Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, что не даёт комментариев по поводу своей личной жизни.

На своей странице в «Инстаграме» экс-спортсменка написала, что в прессе часто появляется информация о ней, однако не всё является правдой. «Друзья, я про свою личную жизнь, ни одному печатному изданию (последний год уж точно) интервью не давала», — заявила Слуцкая.

Бывшая фигуристка добавила, что те, кто пишет про неё «всякую чушь», просто хотят заработать.

Напомним, ранее Слуцкая рассказала о серьёзном заболевании, которое врачи диагностировали у неё в 2003 году. В программе «Секрет на миллион» Слуцкая сообщила, что у неё был диагностирован васкулит, из-за которого она вынуждена пожизненно принимать гормональные препараты.