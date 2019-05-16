Резервный пилот команды «Рено» Сергей Сироткин рассказал о проблемах с автомобилем.

Гонщик заявил, что его команда оказалась в непростой ситуации, так как от автопроизводителя ожидают гораздо более высоких результатов, чем «Рено» показывает в этом году. Сироткин пояснил, что иногда автомобиль ведёт себя именно так, как необходимо, но бывают и другие моменты. «Часто команда не может заставить машину работать, как она должна», — заявил пилот.

Сироткин добавил, что причины проблемы пока непонятны, но команда намерена в них разобраться.

Напомним, в текущем сезоне «Рено» после пяти гонок в Кубке конструкторов занимает восьмое место, набрав всего 12 очков. Ниже располагаются лишь «Торо Россо» с 6 очками и «Уильямс», вообще не набравший баллов.