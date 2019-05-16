Российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем Испании Фернандо Вердаско в третьем матче турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме. Игра состоится сегодня, 16 апреля, и начнётся в 15:30 по московскому времени.

Вердаско стал соперником Хачанова после того, как в матче второго круга обыграл австрийца Доминика Тима. Игра закончилась со счётом 6:4, 4:6, 5:7. Примечательно, что за последний месяц Тим потерпел всего два поражения на грунте. Он стал победителем соревнований в Барселоне, а также добрался до полуфинала «Мастерса» в Мадриде.

Действующим победителем турнира на грунте является испанец Рафаэль Надаль. В прошлом году в финальном поединке он встречался с немцем Александром Зверевым и оказался сильнее.