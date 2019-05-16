Защитник сборной России по хоккею Никита Задоров поделился впечатлениями от дебюта в составе национальной команды.

Игрок отметил, что играть в сборной для него очень престижно. Задоров добавил, что зрители в основном знают игроков по выступлениями за сборную, а НХЛ считают чем-то далёким.

«Дебют в сборной? Считаю, что сыграл нормально», — заявил Задоров, слова которого приводит «Чемпионат». Хоккеист пояснил, что в первых матчах получал мало игрового времени, так как тренеры только присматривались к нему и помогали пройти акклиматизацию.

Напомним, накануне сборная России разгромила Италию со счётом 10:0. Следующий матч команда Ильи Воробьёва проведёт 18 мая против сборной Латвии. Также в рамках группового этапа Россию ожидают игры со Швецией и Швейцарией.