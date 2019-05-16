Федерация лыжных гонок Татарстана официально отделилась от биатлонной организации.

Напомним, с 2011 года оба вида спорта существовали под эгидой общей организации, однако теперь они будут разделены на две федерации. Сегодня, 16 мая, состоялось собрание учредителей, на котором было принято решение целенаправленно заниматься развитием лыжных гонок в регионе.

«Мы пройдём регистрацию и будем называться – федерация лыжных гонок республики Татарстан», — заявил президент новой организации Ильшат Фардиев.

Ранее сообщалось, что Инициативная группа Федерации биатлона Татарстана обратилась к президенту Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву с просьбой поддержать их выход их состава Федерации, общей с лыжными гонками.