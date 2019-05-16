Правительство Российской Федерации может выделить дополнительные средства на подготовку к чемпионату Европы по футболу.

Как сообщает ТАСС, дополнительная сумма составит 285 миллионов рублей. Санкт-Петербург может получить деньги в том случае, если в федеральный бюджет вернут дебиторские задолженности, связанные с возвратом организационному комитету чемпионата мира 2018 года.

Напомним, чемпионат Европы 2020 года будет проходить в период с 12 июня по 12 июля. Соревнования состоятся в двенадцати европейских городах России, в числе которых и Санкт-Петербург. Северная столица примет три матча группового этапа и один четвертьфинальный поединок.

Матч открытия турнира будет проходить на Олимпийском стадионе в Риме, финал — в Лондоне на «Уэмбли».