Полузащитник петербургского «Зенита» Роберт Мак рассказал о своих впечатлениях после победы в чемпионате России.

Мак заявил, что очень рад завоевать трофей, а также поделился подробностями празднования, которое, по его словам, прошло в русском стиле. «На командной вечеринке больше всего наливали водку», — подчеркнул футболист.

Игрок отметил, что на пути к трофею «Зениту «было важно оставаться сплоченной командой. «Игроки, остававшиеся в запасе, поддерживали тех, кто играл на поле», — приводит слова Мака словацкое издание Šport. Однако футболист признался, что хотел бы получать больше игрового времени. «Конечно, мне хотелось бы больше играть, но конкуренция в команде очень большая», — сказал Мак и добавил, что в команде много хороших игроков.

Напомним, «Зенит» досрочно оформил победу в чемпионате России по итогам 27-го тура, в котором сыграл вничью с «Ахматом». В параллельном матче «Локомотив» потерял очки в Туле, поэтому «Зенит» стал недосягаемым для соперников.