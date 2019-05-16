Защитник сборной России по хоккею Никита Задоров поделился мнением по поводу формата проведения чемпионата мира.

Задоров заявил, что считает существующий формат ужасным. «Не смысла играть с соперниками намного ниже уровнем», — сказал хоккеист, слова которого приводит «Чемпионат». Накануне сборная России обыграла Италию со счётом 10:0, одержав самую крупную победу в своей истории.

По мнению хоккеиста, чтобы члены сборной сыгрались между собой, надо проводить контрольные матчи или турнир, по формату напоминающий Евротур. «Не всем интересно смотреть матч Россия – Австрия или Россия – Италия», — заявил Задоров.

Следующий матч команда Ильи Воробьёва проведёт 18 мая против сборной Латвии. Также в рамках группового этапа Россию ожидают игры со Швецией и Швейцарией.