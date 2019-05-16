В Сочи будут открыты программы по обучению пилотирования гоночного болида. Об этом сообщил генеральный директор «Росгонок» Алексей Титов.

Также в Сочи появится школа дрифта, которая будет расположена на «Сочи-Автодроме». Титов отметил, что программа будет уникальной — ранее в России не существовало её аналогов. Руководителями программы выступят профессиональные пилоты SMP Racing.

Гендиректоро «Росгонок» подчеркнул, что любители автоспорта смогут получить опыт от профессиональных спортсменов и научиться управлять болидом на автодроме Формулы-1. Уверенным водителям дадут возможность попробовать свои силы в дрифте.

Помимо обучения, будут организованы экскурсии, которые будут проводить на гольф-карах.