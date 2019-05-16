«Зенит» стал единственным представителем РПЛ в топ-50 самых дорогих футбольных брендов.

Согласно рейтингу консалтинговой компании Brand Finance, за год «Зенит» улучшил свое положение на три позиции — с 49 места поднялся на 46-е.

Лидером рейтинга стал мадридский «Реал», чей бренд вырос в цене на 26,9% и сейчас стоит 1,646 млрд евро. На втором месте — «Манчестер Юнайтед» и 1,472 млрд евро, на третьем — «Барселона» с 1,393 млрд евро.

Ранее руководитель департамента по связям с общественностью футбольного клуба «Зенит» Жанна Дембо рассказала о стоимости проведения предматчевых фан-променадов. По ее словам, один фан-променад перед домашним матчем «Зенита» стоит 1,5 миллиона рублей. Мероприятие занимает 45 площадок и 262 тысячи метров подтрибунных помещений, к организации привлекаются 300 человек персонала.