Россия. Санкт-Петербург. 15 июля 2017. Матч чемпионата России по футболу между командами "Тосно" (Тосно) и "Уфа" (Уфа). На снимке: футбольные болельщики на стадионе "Петровский" во время матча.

Россия. Санкт-Петербург. 15 июля 2017. Матч чемпионата России по футболу между командами "Тосно" (Тосно) и "Уфа" (Уфа). На снимке: футбольные болельщики на стадионе "Петровский" во время матча.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что если ФК «Ленинградец» в следующем сезоне выполнит основную задачу и выйдет в ФНЛ, то играть будет на стадионе «Петровский».

«Петровский» деградирует без футбола», — заявил глава региона.

Напомним, в августе истек срок договора, заключенного в 2009 году, между футбольным клубом «Зенит» и Администрацией Санкт-Петербурга на аренду стадиона «Петровский». Клуб официально вернул управление спортивным объектом городу.

Домашней ареной «Зенита» стала «Газпром Арена» на Крестовском острове, а «Петровский», на содержание которого требуется до 300 млн рублей ежегодно, убыточен. Появлялись сведения, что стадион могут передать регбийному клубу «Нарвская застава». Кроме того, власти изучали возможность переезда на арену «Петровского» острова юношеского футбольного мемориального турнира памяти Гранаткина.