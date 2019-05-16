В Гатчине точно будет построен стадион, где будет играть футбольный клуб «Ленинградец». Об этом, как передает корреспондент Nevasport, в ходе совещания о развитии футбола в Ленобласти заявил глава региона Александр Дрозденко.

Футбольный клуб «Ленинградец» образован 31 мая 2018 года. Выступает в третьей по силе лиге профессионального российского футбола – «Профессиональной футбольной Лиге». Главная отличительная особенность клуба – опора исключительно на воспитанников футбола Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Сегодня клуб занимает четвертое место в группе «Запад» ПФЛ. Домашние матчи футбольный клуб «Ленинградец» проводит на стадионе «Нова арена» в Санкт-Петербурге.

В следующем сезоне клуб планирует выйти в ФНЛ.