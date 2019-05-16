Агент словацкого полузащитника «Зенита» Роберта Мака Юрай Венглош рассказал, что футболист может уйти из петербургского клуба по окончании текущего сезона.

По словам агента, ему очень приятно, что Мак стал в составе «Зенита» чемпионом России. Венглош отметил, Сергей Семак подтвердил ему, что доволен Маком, но тренеру было нужно ротировать состав. Агент считает важным тот фактор, что сине-бело-голубые в новом сезоне будет выступать в Лиге чемпионов. Венглош добавил, что соглашение Мака рассчитано еще на один год, но в то же время ему необходимо играть регулярно.

«Я поддерживаю связь со спортивным директором и в ближайшем будущем мы обсудим, как быть дальше: продлевать контракт или осуществлять трансфер. В течение двух-трех недель будет больше информации», — сказал Венглош, слова которого приводит портал Šport.

Ранее Роберт Мак рассказал о своих впечатлениях после победы в чемпионате России.

Напомним, «Зенит» досрочно оформил победу в чемпионате России по итогам 27-го тура, в котором сыграл вничью с «Ахматом». В параллельном матче «Локомотив» потерял очки в Туле, поэтому «Зенит» стал недосягаемым для соперников.