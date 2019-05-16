Основатель и мажоритарный акционер ПАО «Группа ЛСР», председатель совета директоров «Ленинградца» Андрей Молчанов на совещании главы Ленобласти Александра Дрозденко, посвященном развитию футбола в регионе, предложил создать в Гатчине футбольный интернат, сообщает корреспондент Nevasport.

«Есть идея создать футбольный интернат в Гатчине или в Розино, чтобы дети там жили и уезжали только на выходные», — сказал Молчанов.

Ленобласть в лице главы региона согласилась и намерена проработать вопрос.

В конце 2018 года решением правительства Ленинградской области в Гатчине была создана спортивная школа «Ленинградец», в которой занимаются областные ребята. ФК «Ленинградец», играющий в ПФЛ, оказывает школе всяческую поддержку.